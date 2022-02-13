مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
عشية الذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، استحقاقات داهمة تخوضها البلاد على وقع ازمة مالية معيشية تاريخية. وفي ذكرى الرابع عشر من شباط، وعلى الرغم من تعليق العمل السياسي، أراد الرئيس سعد الحريري ان يعود الى بيروت وان تكون له الوقفة السنوية امام ضريح الرئيس الشهيد غدا، فهل في الافق اي مسعى سياسي جديد لثنيه عن قراره الاخير؟
كل المعطيات تشير حتى الساعة الى ان الرئيس الحريري لا يزال على موقفه الثابت من عدم خوضه وتياره الانتخابات النيابية، وهو رأس في بيت الوسط اجتماعا لكتلة المستقبل النيابية، في اطار وضع تصور للمرحلة المقبلة المرتبطة بتيار المستقبل، الذي لن يخرج من الحياة السياسية، بحسب ما اكد لتلفزيون لبنان نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش.
والانتخابات النيابية، التي لا ينفك البطريرك الماروني المطالبة باجرائها في موعدها الدستوري المحدد في الخامس عشر من أيار المقبل، قال عنها في عظة الاحد من بكركي، أنها أكانت نيابية أو رئاسية، فهي ممر حتمي لعودة لبنان دولة محترمة.
هذه الانتخابات ستكون الثلاثاء حاضرة في منتدى موسع في وزارة الداخلية، قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة في القصر الجمهوري، والتي تنعقد وسط استمرار التحفظ حول التعيينات في المجلس العسكري من قبل ثنائي أمل- حزب الله.
في الخارج، رصد لحراجة الوضع في اوكرانيا التي تشهد تهويلا اميركيا وامتعاضا روسيا مما سموه الهيستيريا الاميركية، من دون تغييب صورة الحشد الروسي البري والبحري على الحدود مع اوكرانيا، وفي البحر الاسود، وسط تحذيرات دولية لروسيا من مغبة غزوها.
البداية من زيارة مفتي الجمهورية على رأس وفد كبير من العلماء، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، متسائلا في ذكرى الاستشهاد، الى متى تتواصل قافلة الشهداء وقد كاد لبنان نفسه أن يصبح شهيدا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"
انقشعت الرؤيا فوق بيت الوسط، حيث أجرى الرئيس سعد الحريري ترسيم حدود انتخابية مع نواب المستقبل، وتحول تعليق العمل السياسي إلى إرشاد ونصائح من موقع الأخ العارف بخراب البصرة.
ففي لقاء كتلة المستقبل مع زعيمها، شرح رئيس الحكومة السابق أسباب عزوفه، وكرر أقواله، لكنه لم يرم الحرم على كل من يريد خرق هذا القرار، وتفهم الأسباب العائلية والمناطقية لكل نائب. غير أنه شخصيا بات خارج الدائرة الانتخابية وقد أغلقها بالشمع الأزرق. ووفقا لما تبلغه النواب فإن الحريري لن يفتح "السما الزرقا" لأي من المرشحين الذين يلتحفون شارة المستقبل، لكنه في المقابل ليس في وارد وضع الحواجز الجمركية على الراغبين في خوض المعركة او احتجاز تأشيرة الدخول والخروج، وكل يعمل بحسب قناعته.
إلا أن قائد المستقبل، لا يرى مستقبلا لهذا البلد، والآتي ربما يكون أعظم وما لم يقله الحريري عن البيت المتصدع سياسيا، كشف عنه النائب السابق باسم السبع في رسالة إلى الشهيد رفيق الحريري، يخبره فيها أن البلاد بمن فيها وقعت في حفرة السان جورج، واستدرجها قادتها وأحزابها وطوائفها ومصارفها وكهنتها ومشايخها وسادتها إلى حقول الكيدية والانتقام والفساد والتعطيل، واستفحل الإنكار حتى انفجر الغضب الرابض في الصدور. وطبقا لشهادة السبع فإن البلاد ليست بخير، وكذلك سعد الحريري الذي كان مكلفا مهمة انتحارية.
أما بهاء فهو ماهر في الإساءة إلى والده وإلى نفسه، وطموحه محصور في الاستيلاء على الملك السياسي لشقيقه، وحبذا لو مد يده إلى يد سعد لمصافحتها لا لقطعها. ويخلص السبع إلى رهان سابق بأن أبناء رفيق الحريري لن يغدروا بأنفسهم وتاريخ والدهم مهما بلغت حدود الخلافات الخاصة، لكن رهانه لم يعش طويلا، وشهادة ابن البيت السياسي والصحافي جاءت وسط حلبة صراع لا تزال مستمرة، وستغلق صفحة من فصولها غدا عند ضريح الوالد الشهيد مرتين.
لكن سعد الحريري سيقرأ الفاتحة ويغادر على الأرجح لاستكمال عزلته السياسية، فيما تفتح صفحة النجل الأكبر على مصراعيها انتخابيا وسياسيا، ليدلي أهل السنة بخياراتهم. وأحد الخيارات من خارج بيوت مسها الجن السياسي، يقودها النائب فؤاد المخزومي الذي غادر اليوم إلى السعودية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، خارقا فيها خطوطا مقفلة من المملكة وإليها.
وإذ يشتد عود المرشحين في حركة الذهاب والإياب الانتخابي، فإن الخشية داخليا شهدت على ريبة سياسية من تطيير الانتخابات. واللافت ما كشفه النائب وائل أبو فاعور عن مشروع يجري إعداده لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، متهما العهد ومن يلوذ به ويدعمه بهذه الفعلة الشنيعة. وقال أبو فاعور: سنتصدى لذلك، وأدعو إلى عريضة نيابية للدفاع عن إجرائها لأنهم يعرفون أن الموازين الشعبية والسياسية ستطيح قسما كبيرا من تمثيل العهد وتياره وبعض الأطراف الأخرى.
والريبة انعكست أيضا على بكركي التي طالبت بإجراء الانتخابات وفي موعدها. وقال البطريرك الراعي إن دعوته هذه تنطلق في وقت تكثر فيه فذلكات تمهد لإرجاء الانتخابات عوض أن تتكثف الاستعدادات لحصولها. وهذه الريبة أصبحت مشروعة بعدما بدأت تتكشف عمليات تخلي العهد عن الأرض وثروة البحر في النفط والغاز، فمن خان الخط 29 لن تقف عنده مواعيد الخامس عشر من أيار، ولكلام الخيانات تتمة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
من حي الشيخ جراح المقدسي الى دوار اللؤلؤة البحريني، قصة قمع واحدة تحكي عن مأساة شعبين تشاركا بمحبتهما للارض وحرصهما على العرض. فالجرح لا يزال على نزفه في حي الشيخ جراح، فبما تيسر يقاوم الاهالي اخطارات الاخلاء من سلطات الاحتلال الصهيونية، ووصلت اعتداءات المستوطنين الليل بالنهار في محاولة لقضم بيت آخر من بيوت الفلسطينيين.
عضو الكنيست (ايتمار بن غفير) ينصب خيمة قبالة منزل عائلة سالم مدعوما بقنابل الغاز وهراوات جيش الاحتلال وسط صيحات الاهالي: أين النخوة العربية؟ في وقت كانت الضيافة العربية تتخطى كل حدود اللياقة لتستقبل على الرحب والسعة ضابط ارتباط صهيونيا دائما في البحرين التي يحيي شعبها غدا الذكرى الحادية عشرة لثورته.
حراك سلمي وصبر أيوبي قوبل دائما بالقمع والوحشية، فيما البعض في لبنان أسرى عقدة استرضاء الملوك والامراء على حساب كراماتهم والكرامة الوطنية قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق الذي اضاف ولاننا لا نعاني من عقدة استرضاء لاحد ، فان حزب الل اعترض على طريقة اقرار الموازنة بالشكل والمضمون مع التأكيد على ضرورة مواصلة جلسات الحكومة لما فيه مصلحة لبنان.
البلد الذي يحتفل شعبه بذكرى قادته الشهداء. الضرائح تزينت باكاليل الورد اليوم وهم الذين زينوا البلد بعمر طويل من الجهاد على أن تتوج الاحتفالات باحتفال مركزي وكلمة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الاربعاء المقبل.