لبنان

حسم

Lebanon 24
13-02-2022 | 17:00
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حسم رئيس "التيار الوطني الحر" أمره وقرر خوض المعركة الإنتخابية في مسقط رأسه في البترون ومنازلة إئتلاف الأحزاب والمستقلين ضده، على طريقة يا قاتل يا مقتول، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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