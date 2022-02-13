المساعي لم تُفلح

لم تُفلح المساعي التي يقوم قطب سياسي مع الأطراف المعنية للتوصل إلى لائحتين فقط في بيروت تجنباً لتشرذم الأصوات، وضياع مفعولها في مواجهة لوائح السلطة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".