لبنان

لبنان يُحيي الذكرى 17 لاستشهاد الحريري

Lebanon 24
13-02-2022 | 17:30
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يُحيي لبنان اليوم الذكرى السابعة عشرة لإستشهاد رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري، في احتفالية الارجح ان تكون متواضعة وغير شعبوية وعبر وقفة حزينة ووجدانية، بعد عودة الرئيس سعد الحريري امس الى بيروت لإحياء المناسبة.
وتفيد معلومات "اللواء" ان "احياء الذكرى سيقتصر على وقفة للحريري وقيادات "المستقبل" والمناصرين امام ضريح الشهيد، وتمّت دعوة وسائل الاعلام لتغطية الحدث ما يشير الى احتمال وجود كلمة للحريري في المناسبة".
وذكرت بعض المصادر التي كانت مؤخراً على تواصل مع قياديين في تيار "المستقبل"، ان "الرئيس الحريري قرّر ان يخفّف كثيراً من كلامه السياسي بعد الذي قاله خلال اعلانه تعليق عمله السياسي والانتخابي وعدم خوض الانتخابات، ما يُرجّح احتمال عدم تحميل كلمته في ذكرى استشهاد والده اي مواقف سياسية جديدة أو عالية السقف وستكون كلمة وجدانية، لكنه سيقول كلاماً كثيراً في الجلسات المغلقة مع نواب ومسؤولي التيار وكوادره حول توجهات المرحلة المقبلة، لا سيما حول المشاركة في الانتخابات سواء تصويتاً او ترشيحاً. وهو باشر عصر امس لقاءاته معهم بإجتماع مع نواب كتلة المستقبل بعيداً عن الاعلام".
(اللواء)
المصدر: اللواء
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