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لبنان
بهاء الحريري: الاسم الثلاثي على الهوية لا يصنع زعامة
Lebanon 24
13-02-2022
|
22:12
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كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": يقول المقربون ان بهاء الحريري ليس نتاجاً طبيعياً لتجربة والده، ولم يخضها أو يستفد منها، ويقول عارفوه ان رجل المال والاعمال لا يملك شيئاً من الطبيعة اللبنانية ولا يعرف لبنان ولا يمتلك بيتاً خاصاً بعائلته على اراضيه. عندما تطرح امكانية ان يكون بهاء الحريري وريثاً للحريرية السياسية يعلق هؤلاء بالقول «لا يكفي ان يكون اسمه على الهوية بهاء رفيق الحريري ليكون وريث والده، هذا كان طرحه في العام 2005 لكنه لم يتحقق لغياب اي دعم عربي ودولي للفكرة».أتى سعد الحريري بقرار سعودي فرنسي الى رئاسة الحكومة ومثل هذا الاتفاق غير متوافر لأحد اليوم. يمكن لتجربة الانتخابات النيابية أن تظهر حجم بهاء الحريري الحقيقي وقدرته اذا ما كان جزءاً جدياً من النظام او لديه كتلة نيابية لكن بدايته مبالغ فيها، يريد الرجل ان يتمثل في كل المناطق دفعة واحدة، وهو منطق لا ينطبق على السياسة في لبنان. لم يستفد بهاء الحريري بعد كل هذه السنوات من تجربة والده الذي استبق عمله في لبنان حضوره بخمسة عشر عاماً. على عكس والده يؤخذ على بهاء الحريري توتره في التعاطي مع الناس وعدم قربه منهم، ما يضعه عشية الانتخابات موضع امتحان صعب. يشترط البعض لنجاح بهاء الحريري في السياسة تشبّهه بوالده رفيق الحريري بالكرم والتبرعات، والوقوف على مطالب الناس وهمومهم والبقاء على تماس معهم، لكنه لم يزر لبنان منذ 17 عاماً متذرعاً بطلب حماية امنية.بتنحي سعد ولو موقتاً، تكون مرحلة الحريرية السياسية انتهت لكن سعد الحريري كحالة عاطفية لا يزال موجوداً، كما انه لا يزال الوريث الشرعي في ذاكرة الخارج ولا يمكن لبهاء الحريري ان يسقط على الناس فجأة، بينما اعادة بناء منظومة علاقات عربية ودولية يلزمها نجاح في لبنان وباع طويل ومسيرة حافلة. يوم قصد سعد الحريري الخارج، احتضنه الجميع لان والده كان قد استشهد، وكان حصد نجاحاً قوياً في الانتخابات النيابية. كان خطأ سعد الحريري الاول، يوم وافق على اقفال ابواب قصر قريطم والقفز فوق رمزيته وعدم الانصات لناصحيه المقربين بشراء القصر من زوجة ابيه نازك الحريري التي ورثت عن زوجها كل المنازل التي يملكها حول العالم. اما خطأه الثاني فهو سياسي وفي محطات كثيرة. اغتيل سياسياً من الداخل والخارج معاً، في اعتقاد المقربين ان ابتعاده مرتبط بمسألة بينه وبين السعودية لا يعلمها الا هو وحظي بمباركة فرنسية اماراتية. انسحابه لا يعني نهايته سياسياً. عزف الحريري عن خوض الانتخابات، جمد نشاطه السياسي، فكان الذين قاموا بالقفز للجلوس على مقعد الزعامة السنية كثراً ومن اركان عمله السياسي او الذين داروا على باب بيت ابيه، الا ان الزعامة عن بعد وذات الزيارات الموسمية لا تُبرر ولا تفهم لتحل مكان سعد الحريري مهما كانت صلة القرابة للأب وللأخ. المال يعزز الزعامة وهو زمانها الاساسي. ولكنه لا يصنعها. ولا يبقيها في بلد مثل لبنان او غير لبنان. فراغ الحريري الموقت لا يملؤه الا الحريري ذاته حتى لو تعددت القيادات على ادارة شؤون الطائفة السنية ذات الحضور الدائم في تركيبة الحكم والنظام
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