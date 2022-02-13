كواليس انتخابية: الفرزلي يجسّ نبض الحريري ومخزومي منزعج وقلق

كتبت «الأخبار» أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي زار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، يرافقه النائب جمال الجراح، لحسم ما إذا كان سيترشح على لائحة النائب عبد الرحيم مراد التي ستضمّ رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان مرشحاً عن حركة أمل، أو في لائحة مع شخصيات مستقبلية تحظى بقبول ضمني من الحريري. غير أن الأخير أكد للفرزلي أنه ليس في وارد دعم أيّ لائحة في أي منطقة في الانتخابات المقبلة.وكتبت" البناء" : غادر النائب فؤاد مخزومي الى السعودية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وتأتي هذه الزيارة مع ابداء مخزومي انزعاجه وقلقه من احتمال ان يترشح السفير السابق للبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام للانتخابات في دائرة بيروت الثانية، خاصة ان سلام يحظى بدعم سعودي كبير يظهر كثيراً في منذ انتفاضة 17 تشرين، مع الاشارة الى ان سلام الذي لم يحسم بعد قرار خوض الانتخابات عاد الى بيروت الثلاثاء والتقى الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق فارس سعيد وناشطين.اضافت " الاخبار" ايضا أن انقساماً حاداً يسود جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش)، بين فريق يُصرّ على الخروج من لائحة ثنائي حزب الله وحركة أمل في بيروت، على قاعدة أن لدى الجمعية قدرة على نيل حاصلين انتخابيين، وبين قسم آخر يخشى من ارتفاع نسبة تصويت «البيارتة» على عكس التقديرات، ما قد يرفع الحاصل ويُخرج «الأحباش» من العاصمة. مصادر مطّلعة أكدت أن حزب الله أمهل الجمعية أسبوعاً لحسم أمرها.وتابعت" الاخبار":بات محسوماً أن لائحة الثنائي لخوض الانتخابات في دائرة بيروت الثانية ستضمّ النائب السابق نجاح واكيم ومرشحاً درزياً (لم يُحسم اسمه) ومرشحاً عن الأقليات للتيار الوطني الحر. كذلك حسم الثنائي إعادة ترشيح النائبين أمين شري ومحمد خواجة في بيروت، فيما لا تزال أسماء المرشحين السنّة قيد الدرس.وفي" الاخبار": يواجه حزب القوات اللبنانية صعوبات كبيرة في تسمية مرشح جدّي عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة الشمال الأولى (عكار، الضنية، بشري) خلفاً للنائب وهبي قاطيشا، إذ لا يكاد يطرح اسماً في التداول حتى تتبدّى صعوبة فوزه، لذلك تدرس معراب تسمية مرشح غير حزبي كالمرشح السابق جان موسى (سبق أن جرّب حظوظه مع غالبية الأفرقاء السياسيين في عكار)، أو وسام منصور (تربطه صلة قرابة بالقاضي نقولا منصور المحسوب على التيار الوطني الحر)، علماً أنه يُفترض بمنصور أن يكون أحد مرشحي المجتمع المدنيّ في القضاء.وفي" الاخبار": بعد تحالفه مع «الجماعة الإسلامية» في الانتخابات السابقة ما مكّنه من تأمين حاصلين انتخابيين للفوز بمقعدين نيابيين في عكار وجزين، يتجه التيار الوطني الحر إلى خوض الدورة المقبلة بتحالف انتخابي مع «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) في كل الدوائر التي يملكان نفوذاً فيها من دون استثناء، من عكار وطرابلس إلى بيروت الثانية، وهو ما يصبّ في مصلحة التيار في طرابلس وبيروت الثانية، لكنه يُلحق به ضرراً كبيراً في عكار وصيدا - جزين، إذ يقطع الطريق نهائياً على احتمال التحالف بين التيار والجماعة الإسلامية بسبب الخلافات العقائدية بين «الجماعة» و«المشاريع».