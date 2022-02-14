لبنان

الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-02-2022 | 00:21
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سيكون طقس لبنان اليوم الإثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

 

إذا ينقلب الطقس اعتبارا من صباح اليوم الاثنين حتى بعد ظهر الثلاثاء ثم يعود الى الاستقرار خلال أيام الاسبوع المقبل.

 

طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600 متر وما فوق كما يتكون الضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار. تحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل.

 

الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

 

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