ارباك داخل حزب مسيحي: لا لزعامة أهل البيت

يواجه أحد الاحزاب المسيحية البارزة إرباكاً كبيرا في منطقته بعد انتفاض بعض جمهوره بوجهه دعماً لاحد المرشحين المحتملين للاستحقاق البرلماني. وما يقلق الحزب أن هؤلاء باتوا مقتنعين أن الزعامة في هذه المنطقة لا يمكن أن تكون محصورة بـ "آهل البيت"، بل إن من حق اي كان التقدم بطلب ترشيحه من دون مراعاة، لما اعتبروه في لحظة غضب "منطق الاقطاع" ومهما بلغ حجم التهديدات.

"الثورة الداخلية" تثير هواجس جدية لدى رئيس الحزب، الذي حاول التفاوض مع هؤلاء لكنه قوبل بصدّ غير متوقع! فهل تحمل المرحلة المقبلة مفاجآت غير متوقعة؟