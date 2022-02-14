17
o
بيروت
24
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عكس كلّ التوقعات... عطلة نهاية أسبوع "بيّضتا"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-02-2022
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
رغم الأزمة الاقتصادية في البلاد والمعاناة اليومية للشعب، كان بازراً خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي السبت والأحد الماضيين، الاقبال الكبير في اتجاهين، الاول هو المناطق الجبلية، حيث توجه آلاف المواطنين اليها إن كان للتزلج أو للاستمتاع بمشاهد "الزائر الأبيض"، ما انعكس ايجايبا على المطاعم والمتاجر في هذه المناطق التي بأغلبها كان" Full"، حتى أن الزحمة أدت الى طلب بلدية كفرذبيان من المواطنين عدم التوجه اليها لأنها تخطت القدرة الاستيعابية لاستقبال الزوار.
أما الاتجاه الثاني فكان المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، فلمناسبة عيد الحب، قدمت كل هذه الاماكن برامج وعروضات مميزة، ما شكل عامل جذب للعشاق وحتى لغير المرتبطين، وكان واضحاً إرتفاع نسبة الاقبال اليها في اليومين الماضيين.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
Lebanon 24
سلعة في لبنان تزداد 1500 دولار دفعة واحدة.. السوق "يلتهب"!
11:54 | 2022-02-13
13/02/2022 11:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدةٌ و "تلميحٌ" من جميل السيد.. ماذا قال؟
07:03 | 2022-02-13
13/02/2022 07:03:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
22:04 | 2022-02-13
13/02/2022 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
Lebanon 24
يحمل في حقيبته 100 مليون ليرة و5000 دولار... اليكم ما حصل
07:52 | 2022-02-13
13/02/2022 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
Lebanon 24
تفاصيل كاملة.. هذا ما قاله الحريري لنوابه خلال اجتماع اليوم
12:39 | 2022-02-13
13/02/2022 12:39:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-02-14
أزمة "مضخّمة".. هل تجاوزت الحكومة "قطوع" جلسة الموازنة؟!
05:00 | 2022-02-14
ميقاتي يزورُ ضريح الرئيس الشّهيد رفيق الحريري في وسط بيروت
05:00 | 2022-02-14
فك الحصار عن باسيل عبر ربط النزاع مع الثنائي الشيعي؟
06:45 | 2022-02-14
الضائقة الماليّة تطالُ هذا الحزب.. هذا ما فعله!
06:33 | 2022-02-14
قائد الجيش التقى وفداً من القيادة المركزية في الولايات المتحدة
06:28 | 2022-02-14
حركة أمل: سنناقش بكل جدية مشروع الموازنة
فيديو
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
14/02/2022 13:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
14/02/2022 13:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
14/02/2022 13:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact