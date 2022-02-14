لبنان

عكس كلّ التوقعات... عطلة نهاية أسبوع "بيّضتا"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2022 | 03:15
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رغم الأزمة الاقتصادية في البلاد والمعاناة اليومية للشعب، كان بازراً خلال عطلة نهاية الأسبوع،  أي السبت والأحد الماضيين، الاقبال الكبير في اتجاهين، الاول هو المناطق الجبلية، حيث توجه آلاف المواطنين اليها إن كان للتزلج أو للاستمتاع بمشاهد "الزائر الأبيض"، ما انعكس ايجايبا على المطاعم والمتاجر في هذه المناطق التي بأغلبها كان" Full"، حتى أن الزحمة أدت الى طلب بلدية كفرذبيان من المواطنين عدم التوجه اليها لأنها تخطت القدرة الاستيعابية لاستقبال الزوار.
أما الاتجاه  الثاني فكان المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، فلمناسبة عيد الحب، قدمت كل هذه الاماكن برامج وعروضات مميزة، ما شكل عامل جذب للعشاق وحتى لغير المرتبطين، وكان واضحاً إرتفاع نسبة الاقبال اليها في اليومين الماضيين.

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