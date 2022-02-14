لبنان

هل من الممكن أن تستقيل كتلة المستقبل من المجلس النيابي؟

Lebanon 24
14-02-2022 | 02:17
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أكد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش انه بعد 17 سنة من إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه تبيّنت الملامح التي بدأت باغتياله وهي إجتياح المنطقة بأكملها من قبل مشروع أدى الى دمار سوريا ولبنان واليمن، معتبراً أن الحريري كان الأول على خط المواجهة وهو الشهيد الأول لهذا المشروع التدميري وعلينا أن نأخذ العبرة من الذكرى ونواجه إمكانية أن يزول لبنان من الوجود.
ولفت علوش في حديث لصوت لبنان 100.3-100.5 الى أن أعضاء تيار المستقبل سيلتزمون بقرار الحريري عدم الترشح للإنتخابات لكن نواب الكتلة لهم حرية الخيار.
وعن إتجاه المرحلة المقبلة والمشاركة في الإقتراع ام المقاطعة، قال علوش: الأمور غير محسومة وخارطة الترشيحات غير واضحة بعد وعلى ضوئها نتخذ القرار المناسب.
وفي حال وصلت الأمور الى طرح التمديد للمجلس النيابي، لفت علوش الى أن قرار الإستقالة من مجلس النواب مطروح منذ سنتين وليس جديداً وقد أعاد التأكيد عليه الحريري أمس في إجتماع كتلة المستقبل.
 
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