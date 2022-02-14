جهاتٌ "غير سياسيّة" تطرح مرشحين.. عينها على هذه اللوائح

بالتّوازي مع التحضيرات الانتخابية التي تقوم بها "قوى الثورة" في مختلف الدوائر، تبيّن أن التجمّعات المعنية بحقوق العسكريين المتقاعدين، لديها دورٌ في تسمية مرشحين وتشكيل اللوائح وذلك ضمن المناطق والمركزيات التي تتواجد فيها.

وحالياً، فإن هناكَ العديد من الأطراف الفاعلة في هذه التجمعات غير السّياسيّة، باتت تنسق مع بعض "قوى الثورة" وذلك لطرح مرشحين ضمن لوائحها.

مع هذا، فإن هناك أطرافاً أخرى ضمن هذه التجمعات تعتبرُ قريبة من أطراف سياسيّة، لكنها تنشطُ "انتخابياً" تحت الإطار التنظيمي الخاص بالتجمعات المعنية بحقوق العسكريين حصراً.