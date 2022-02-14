لبنان

أصوات قوية في طرابلس... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
14-02-2022 | 02:43
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات القوية التي سمع دويها في ارجاء مدينة طرابلس، هي ناتجة عن مفرقعات ضخمة مصدرها منطقة الزاهرية، قبيل انطلاق الباصات لاحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
 
 
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طرابلس

رفيق الحريري

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