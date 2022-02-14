أصوات قوية في طرابلس... ماذا يحصل؟

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات القوية التي سمع دويها في ارجاء مدينة طرابلس، هي ناتجة عن مفرقعات ضخمة مصدرها منطقة الزاهرية، قبيل انطلاق الباصات لاحياء ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري.