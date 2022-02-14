لبنان

من جديد.. إسمُ مسؤول أمني سابق إلى الواجهة "انتخابياً"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2022 | 02:46
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حتى الآن، لم تُحسم الأسماء التي ستنضوي تحت اسم "التيار الوطني الحر" في دائرة الشوف - عاليه. 
فمع بروز إمكانية تشكيل تحالف واسع وعريض للتيار مع حلفائه في المنطقة، يبرز اسم الوزير السابق طارق الخطيب كمرشح ل" التيار" في المنطقة عن المقعد السني.
أمّا في ما خص المقعد السني الثاني ضمن اللائحة، فإن هوية مرشحه ما زالت غير معروفة، لكن الكلام في الكواليس السياسية يقودُ نحو إمكانية تبني "التيار" إسم اللواء علي الحاج، المدير العام السابق لـ"قوى الأمن الداخلي". 
وفي ما خصّ الأخير، فإنّ أوساطه تقول أنّه لا يفكر حالياً بالترشح والحديث بالشؤون الانتخابية خصوصاً أنه ما زال في أجواء العزاء إثر وفاة زوجته الإعلامية سمر شلق الحاج قبل نحو شهرٍ من الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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