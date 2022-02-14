لبنان

رفيق الحريري الزوج والأب... صور نادرة للرئيس الراحل بذكرى 14 شباط (صور)

Lebanon 24
14-02-2022 | 03:23
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في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، نستعرض صوراً نادرة تجمعه وزوجته السيدة نازك الحريري وأولاده.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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