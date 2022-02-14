لبنان

البطريرك الراعي الى روما

Lebanon 24
14-02-2022 | 03:08
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غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بيروت الى روما في زيارة تستمر حتى نهاية الشهر الحالي للمشاركة في المؤتمر السنوي للكرادلة.
ومن المتوقع أن يلتقي البطريرك الراعي البابا فرنسيس وكبار المسؤولين لدى الكرسي الرسولي.
 
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البطريرك الراعي

بيروت

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