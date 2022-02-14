لبنان

سرق أغطية الصرف الصحي وباعها.. والقوى الأمنية كانت بالمرصاد

Lebanon 24
14-02-2022 | 03:38
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم في جميع المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم. نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلّت الى تحديد هوية شخص ينفّذ عمليات سرقة أغطية الصرف الصحي في مدينة طرابلس، ويدعى:

- م. د. (مواليد عام 1975، لبناني)

بتاریخ 7-2-2022، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في الحارة البرانية - طرابلس، وضبطت أغطية صرف صحي مسروقة زِنتها حوالى /300/ كلغ.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بسرقة أغطية "ريغارات"، وتكسيرها بهدف بيعها لبائعي الخردة، وانه قام بسرقة /3/ أغطية صرف صحي من محلة كورنيش نهر "أبو علي" في اليوم الذّي تمّ توقيفه فيه.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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