لبنان

رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل: لم نتنازل

Lebanon 24
14-02-2022 | 04:22
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قال رئيس وفد المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل العميد الركن بسام ياسين، أن "في المفاوضات هناك تنازلات ولا احد في المفاوضات ياخذ كل شيء وهذا امر طبيعي ولكن لا يمكن التنازل من دون اي مقابل و اعلان لبنان ان خطه التفاضي هو الخط 23 هو خسارة منذ البدء و"نحن دفعنا كل شي وببلاش ونحن حققنا لاسرائيل ما تريده" .
وتابع في حديث لقناة "الجديد": "كان لدينا خط احمر قبل المفاوضات ان لا ننزل على المفاوضات ويحاصرونا بالـ 860 كلم وقد حصلنا من الرئيس ميشال عون على موافقة على ذلك وكان كل هدف الاسرائيلي والاميركي في المفاوضات هو حشرنا بـ"860 كلم" ولم ينجحوا ونحن لم نتنازل".
 
وأوضح أن نقطة البدء في الترسيم هي رأس الناقورة وهذا مصدر خلاف كبير بقي لآخر يوم المفاوضات.
 
وأضاف أن  "الشغل اللي انشغل" لتعديل المرسوم 6433 هو شغل الوفد ونحن اجتمعنا مع مجلس الوزراء ايام الرئيس حسان دياب ما يعني ان الحملة لتعديل المرسوم نحن من قمنا بها، مشيرا الى ان الخط 23 ليس له اي اسس قانونية وقد رسم غوغائياً وليس هناك اي قاعدة ترسيم يتبعها وهو انطلق من البحر ولم ينطلق من رأس الناقورة.
 
وشدد على ان الخطان القانونيان هما "خط هوف" و "خط 29".
 
 
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