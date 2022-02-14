ميقاتي: ستبقى ذكرى الرئيس الشّهيد رفيق الحريري محطة مُضيئة في تاريخ لُبنان

ستبقى ذكرى الرئيس الشهيد#رفيق_الحريري محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب او يُخمد وهجها.وفي هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات.رحمه الله.
— Najib Mikati (@Najib_Mikati) February 14, 2022
ستبقى ذكرى الرئيس الشهيد#رفيق_الحريري محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات وشكلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب او يُخمد وهجها.وفي هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات.رحمه الله.