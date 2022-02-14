لبنان

المولوي من أمام ضريح الحريري: مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية

Lebanon 24
14-02-2022 | 04:30
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زار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، إذ وضع إكليلاً من الزهر وقرأ سورة الفاتحة عن روح الحريري ورفاقه الشهداء.
 
وفي تصريح له عبر قناة الـ"MTV"، قال المولوي: "مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية التي ستكون مدخلاً لوصول اللبنانيين إلى حقوقهم الدستورية وبناء الدولة". وأضاف: "الشهيد رفيق الحريري استشهد لبناء الدولة ونحن مصرّون على ذلك". 
 
وتابع: "لبنان عربيّ بالدستور وبالاتفاقات وصورته لا تتغيّر أبداً وهو باقٍ كذلك".
 
 
وفي وقت لاحق كتب مولوي عبر تويتر:

"لا ما خلصت الحكاية فمسيرة بناء الدولة والمحافظة على هوية لبنان العربية التي استشهد الرئيس رفيق الحريري في سبيلها مستمرّة ومصرّون على ذلك .
صورة لبنان لم ولن تتغيّر" .
 
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