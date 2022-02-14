ميقاتي يزورُ ضريح الرئيس الشّهيد رفيق الحريري في وسط بيروت

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت في ذكرى اغتياله.

وقرأ رئيس الحكومة والرئيس السنيورة الفاتحة عن روح الرئيس الحريري ورفاقه.