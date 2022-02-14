لبنان

فرعون: عزوف الحريري عن العمل السياسي ليس بعيداً من اغتيال والده بالاسباب والانعكاسات

Lebanon 24
14-02-2022 | 05:39
A-
A+
Doc-P-918334-637804393219398019.png
Doc-P-918334-637804393219398019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون في بيان، أن "اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليس من الماضي بل هو جزء من الحاضر ومن المستقبل، ومعه اغتيال الرؤية والحلم والعمل على عودة لبنان الدولة والحضارة والرسالة، والجسر بين العرب والغرب، مقابل نهج مستمر لتقويض القضاء وسيادة الدولة، واستفزاز الجيش وضرب مكانة لبنان المميزة في العالم العربي، ولو بثمن اخذ لبنان ومقومات عيش اهله الى جهنم".
 
وأضاف: "عزوف الرئيس سعد الحريري، ليس بعيداً من اغتيال والده بالاسباب والانعكاسات، والحدثان يطالان عمق ووجدان الوطن، ولو حاول البعض تحجيم وطأته وحصره بفئة أو طائفة".
 
وختم فرعون: "أما مقومات المواجهة والصمود فتضعف من حدث الى حدث، مع اضعاف كل مقومات الوطن. انما لا مكان للإستسلام، لانها نابعة من تاريخ لبنان وشعبه، منذ مئات السنين، ومن ضمنها الثوابت التي بني عليها إستقلال ودور لبنان واللبنانيين في العالم العربي، البعيد كل البعد من مسار المتمسكين بالسلطة أو بالسلاح خارج الدولة من دون أي قيد أو شرط".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-14
06:45 | 2022-02-14
07:26 | 2022-02-14
10:16 | 2022-02-14
10:03 | 2022-02-14
09:59 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website