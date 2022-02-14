فرعون: عزوف الحريري عن العمل السياسي ليس بعيداً من اغتيال والده بالاسباب والانعكاسات

اعتبر الوزير السابق ميشال فرعون في بيان، أن "اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليس من الماضي بل هو جزء من الحاضر ومن المستقبل، ومعه اغتيال الرؤية والحلم والعمل على عودة لبنان الدولة والحضارة والرسالة، والجسر بين العرب والغرب، مقابل نهج مستمر لتقويض القضاء وسيادة الدولة، واستفزاز الجيش وضرب مكانة لبنان المميزة في العالم العربي، ولو بثمن اخذ لبنان ومقومات عيش اهله الى جهنم".وأضاف: "عزوف الرئيس سعد الحريري، ليس بعيداً من اغتيال والده بالاسباب والانعكاسات، والحدثان يطالان عمق ووجدان الوطن، ولو حاول البعض تحجيم وطأته وحصره بفئة أو طائفة".وختم فرعون: "أما مقومات المواجهة والصمود فتضعف من حدث الى حدث، مع اضعاف كل مقومات الوطن. انما لا مكان للإستسلام، لانها نابعة من تاريخ لبنان وشعبه، منذ مئات السنين، ومن ضمنها الثوابت التي بني عليها إستقلال ودور لبنان واللبنانيين في العالم العربي، البعيد كل البعد من مسار المتمسكين بالسلطة أو بالسلاح خارج الدولة من دون أي قيد أو شرط".