لبنان

ينتمي إلى "داعش"... قوى الامن توقف أحد أخطر مهربي الاشخاص عبر الحدود في منزل في وادي خالد

Lebanon 24
14-02-2022 | 05:54
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
نتيجة المتابعة والرصد، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول تواجد أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير-وادي خالد، ويُدعى:
م. ع. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسيّة)
بتاريخ 9-2-2022، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه في المنزل المذكور، وبرفقته شخصين من التابعيّة السوريّة، تبيّن أنهما دخلا الأراضي اللبنانيّة خلسةً، وهما:
ح. س. (مواليد عام 1987)
أ. ح. (مواليد عام 1998)
بالتحقيق مع الموقوف الأوّل، اعترف بما نُسب إليه، وبأنّه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ ماليّة.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
 
 
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