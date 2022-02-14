طقسُ لبنان للأيام المقبلة.. هل من هطول جديد للأمطار أو عاصفة جديدة؟





- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).



الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق، وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

اليوم:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد وبعض الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق.

الثلاثاء:

غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1600متر وما فوق.

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مع احتمال بعض المتساقطات المحلية الخفيفة فترة بعد الظهر.

الخميس: