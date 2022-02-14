ميشال الضاهر: الحريري أعطى أملاً بمستقبل لبنان

في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال النائب ميشال ضاهر:

قيل الكثير في الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكنّ أهمّ ما حقّقه أنّه علّم كثيرين وأعطى أملاً بأنّ مستقبل لبنان يمكن أن يكون أفضل من ماضيه.‏وما أحوجنا اليوم الى مثل هذا الأمل…