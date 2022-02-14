فيديو للحريري من محيط ضريح والده.. هكذا قابل جماهير "المستقبل"

أعلن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، أنه "إحياء للذكرى السابعة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زار الرئيس سعد الحريري، ترافقه النائبة بهية الحريري والسيد شفيق الحريري وعدد من أفراد العائلة، ظهر اليوم ضريح الرئيس الشهيد في وسط بيروت، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.ولدى مغادرته، حيا الرئيس الحريري الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري تيار المستقبل التي احتشدت أمام الضريح وسط هتافات التأييد والدعم له.وكان زار الضريح للمناسبة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الداخلية محمد المولوي، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور، نواب، رجال دين، شخصيات سياسية، دبلوماسية، اجتماعية، اقتصادية وإعلامية من مختلف المناطق.كما زار الضريح وفد روسي برئاسة الوزير المفوض في السفارة الروسية إيفان مدفدسكي ووضع إكليلا.