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لبنان
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-02-2022
|
06:45
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بدأ أحد الأحزاب باقتطاع جزء من رواتب عناصره بما يقارب الـ150 دولاراً شهرياً.
كما جرى تعميم قرار داخلي لهذا الحزب يقضي بتفرغ العناصر خلال الشهر الجاري، وبالتالي عدم السماح للعناصر بمزاولة أي عمل آخر، من دون أن تُعرف الأسباب الحقيقية لهذا التدبير.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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