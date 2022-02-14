مخاوف بشأن أموال المودعين.. هذا ما قاله هذا النائب

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على حسابه عبر "تويتر": "عندما يصبح صندوق النقد الدولي أحرص من الحكومة اللبنانية على أموال المودعين، فهذا يؤكد الخشية مما يبيت وما تخفيه نيات الكثيرين لتحميل المودعين الخسائر وهذا لن يمر. فلتتحمل الدولة عصابة المصارف ما اقترفته أيديهم".