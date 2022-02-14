لبنان

هذا ما قاله الحريري في دردشة مع الاعلاميين

Lebanon 24
14-02-2022 | 08:02
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أفادت الـ"أم تي في" أنّ الرئيس سعد الحريري قال في دردشة مع الإعلاميين، إنّ "المشهد على الضريح قال كلّ الكلام وجمهور "المستقبل" حرّ في المشاركة".
 
 
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