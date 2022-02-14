الجميّل: نواجه الاجرام والاغتيال كأداة سياسية في لبنان

في ذكرى الرابع عشر من شباط، نشر رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل صورة بالمناسبة وكتب معلقاً "الصورة وحدها تتكلم، شهيد حي و٣ شهداء لثورة الارز. نواجه الاجرام والاغتيال كأداة سياسية في لبنان، وعلى محاسبة المجرمين #ما_منساوم"