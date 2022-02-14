توقيف عدّة أشخاص في صحراء الشويفات وبئر حسن

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات، المواطن (أ.ز)، بجرم تعاطي المخدرات وترويجها لصالح أحد تجار المخدرات واقدامه على اطلاق النار باتجاه أحد الأشخاص، وخطف مواطنين بقوة السلاح بمساعدة آخرين، وقد ضُبط بحوزته مسدس حربي وكمية من المخدرات.كما أوقفت الدورية في المنطقة المذكورة المواطنين (ح.ن) و(ح.ع) بجرم تعاطي المخدرات وترويجها .وضبطت بحوزة الأول كمية من باز كوكايين وحشيشة الكيف ومبلغاً مالياً، ودهمت الدورية منزل الثاني الذي يُستخدم كمستودع لصالح أحد تجار المخدرات، وضبطت داخله عبوتين من مادة الكوكايين وكمية من حشيشة الكيف .ودهمت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بئر حسن - الضاحية الجنوبية، منزل المواطن (ب.ع) وأوقفته بجرم تعاطي المخدرات وترويجها وقيامه بعمليات نشل المواطنين، وسرقة مولدات لضخ المياه ودراجات نارية بقوة السلاح، اضافة الى سرقة منازل في مناطق مختلفة بمشاركة آخرين وتواصله مع تجار المخدرات وتجار الاسلحة الحربية. وقد ضبطت بحوزته كمية من المخدرات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.