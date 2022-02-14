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لبنان
وزير الطاقة الأردني يكشف عن موعد تصدير الكهرباء إلى لبنان... ماذا قال؟
Lebanon 24
14-02-2022
|
08:44
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كشف وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة لـ"الحدث"، عن "بدء تصدير الكهرباء إلى لبنان في آذار المقبل".
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