لبنان

كبارة في ذكرى الحريري: لبنان يدفع منذ استشهاده الأثمان الباهظة

Lebanon 24
14-02-2022 | 09:03
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رأى النائب محمد كبارة، في بيان اليوم، في الذكرى السنوية الـ17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري أن "لبنان يدفع منذ استشهاده في 14 شباط 2005 الأثمان الباهظة الواحد تلو الآخر، وشكل استشهاده زلزالا ضرب مقومات الكيان اللبناني الذي نراه اليوم يتداعى باتجاه الانهيار الكامل".
 
وقال: "ما أحوجنا اليوم الى رفيق الحريري، الى حكمته وحنكته وأفقه السياسي الواسع، وباعه الطويل في الاقتصاد والانماء والتنمية".

وختم: "خسرنا وخسر لبنان رجلا استثنائيا أعاد للبنان حضوره على خريطة العالم، وجعله بين الدول المتقدمة، قبل أن يتمكن القتلة المجرمون من اغتياله، واغتيال حلم اللبنانيين ووطنهم".
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