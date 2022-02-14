هذه الظاهرة تعود إلى الساحة اللبنانية

مع إشتداد الأزمة الاقتصادية عادت ظاهرة تجارة الاعضاء بطريقة غير شرعية الى الظهور.



وفي التفاصيل أن مجموعات من المواطنين تتجه، وبأساليب مختلفة الى عرض كليتهم للبيع بسعر لا يتخطى الـ6000 دولار، فيما تنشط في هذا الاطار مجموعات أخرى من الوسطاء تتوزع بين من الذين هم في حاجة ماسة إلى المال، وبين ومن هم في حاجة الى زرع الكلى.