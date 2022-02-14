النبطية شيعت النائب السابق عماد رشيد جابر

شيعت مدينة النبطية، النائب السابق عماد رشيد جابر، أبو وائل، في مأتم انطلق من أمام دارته في حي البياض، حيث حمل الجثمان على الأكف ولف بالعلم اللبناني.شارك في التشييع، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، النائبان هاني قبيسي وياسين جابر، عضو هيئة الرئاسة في الحركة خليل حمدان، رئيس الجالية اللبنانية في الغابون عماد جابر، رئيس رابطة آل الزين سعد عبدالعزيز الزين، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، إمام مدينة النبطية الشيخ عبدالحسين صادق وممثلون لقيادتي الحركة و"حزب الله" في الجنوب وشخصيات وفاعليات.وأم صادق الصلاة على جثمان الراحل ليوارى الثرى في جبانة المدينة.