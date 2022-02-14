لبنان

حريق داخل مدرسة في برالياس

Lebanon 24
14-02-2022 | 10:16
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل احدى المدارس في برالياس - البقاع.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
 
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