لبنان

يمق وضع إكليلا على ضريح الشهيد رفيق الحريري

Lebanon 24
14-02-2022 | 10:35
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وضع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، إكليلا بإسم أعضاء وموظفي وعمال البلدية على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في حضور عضو المجلس البلدي أحمد المرج وفرقة من عناصر الشرطة البلدية.

وقرأ يمق والحضور الفاتحة على روح الرئيس رفيق الحريري وأرواح رفاقه، وأكد ان "طرابلس ستبقى وفية للشهيد رفيق الحريري، الذي كان له دور مميز في نهضة لبنان بعد حرب عبثية دامت عشرات السنين".

وقال: "في الليلة الظلماء يفتقد البدر، كم نحن اليوم، بأمس الحاجة للرئيس الشهيد الحريري وغيره من رجالات الدولة الافذاذ لإعادة بناء الحجر والبشر وإعادة لبنان إلى العالمين العربي والدولي".

وختم يمق: "في ذكرى رحيلك ال 17 الرحمة لروحك الطاهرة وارواح رفاقك، ولارواح جميع من ساهم في وضع لبنان على الطريق الصحيح".
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