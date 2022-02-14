لبنان

العثور على مواطن مصابا برصاصة في رأسه في منطقة كسروانية... ماذا في تفاصيل الحادثة؟

Lebanon 24
14-02-2022 | 10:36
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أفادت "الوكالة الوطنية" أنّه تمّ العثور عصر اليوم، على المواطن أ. ي. ع مواليد العام 1966 مصابا برصاصة من مسدس حربي في رأسه، وجد إلى جانبه في منزله الكائن في عين الريحانة - كسروان. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي، وهو بحالة حرجة جدا.
 
 
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