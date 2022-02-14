لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً لمتجرٍ لبيع الفلافل في مدينة صيدا، وقد ظهرت فوقه لافتة الكترونية كُتب فيها: "أسوأ فلافل في لبنان".

وأثارت العبارة المكتوبة ضمن اللافتة انتباه الكثير من المارّة، خصوصاً أن المتجر يأتي ضمن الوسط التجاري لمدينة صيدا. مع هذا، فقد تبيّن لاحقاً أن هذه العبارة قد استبدلت مؤخراً بأخرى جاء فيها: "أطيب فلافل في لبنان"، وقد التقط "لبنان24" صورة لها.

وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، قال أحد العاملين في المطعم إنّ "هذه الجملة كانت لأهداف دعائيّة، وذلك من أجل جذب الزبائن إلينا"، وأضاف: "افتتحنا مطعمنا قبل 8 أشهر، وقررنا مؤخراً أن نعتمد على لافتة الكترونية مكتوب عليها: أسوأ فلافل في لبنان. وفعلاً، قمنا بهذه الخطوة وقد نجحت في شدّ أنظار الناس في صيدا".