جريحان إثر إشكالٍ عند كورنيش صور البحري

وقع إشكالٌ فردي عند كورنيش صور البحري، ما أدى إلى شخصين بجروح في الرأس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

ونُقل الجريحان إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لتلقي العلاج بواسطة سيارات للدفاع المدني، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.