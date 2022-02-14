15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
14-02-2022
|
11:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1020204.
كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9855.
مواضيع ذات صلة
عدد إصابات "كورونا" في لبنان يتراجع.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
عدد إصابات "كورونا" في لبنان يتراجع.. كم بلغ اليوم؟
14/02/2022 23:29:41
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع في عداد كورونا في لبنان.. اليكم آخر الارقام
Lebanon 24
تراجع في عداد كورونا في لبنان.. اليكم آخر الارقام
14/02/2022 23:29:41
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات "كورونا" في لبنان تتخطّى المليون.. هذه آخر الأرقام
Lebanon 24
إصابات "كورونا" في لبنان تتخطّى المليون.. هذه آخر الأرقام
14/02/2022 23:29:41
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)
Lebanon 24
20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)
14/02/2022 23:29:41
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
كورونا
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الطقس سينقلب: سيناريو الأمطار والثلوج عائد.. إليكم التفاصيل
00:21 | 2022-02-14
14/02/2022 12:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في محيط ضريح الرئيس الحريري.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
توتر في محيط ضريح الرئيس الحريري.. ماذا حصل؟
05:29 | 2022-02-14
14/02/2022 05:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
Lebanon 24
ذكرى اغتيال الحريري اليوم بالتزامن مع"حدث" بالغ الخطورة
22:04 | 2022-02-13
13/02/2022 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:28 | 2022-02-14
صورةٌ تاريخيّة من لبنان.. مشهدٌ رائع بين الـ1920 و 2022
13:53 | 2022-02-14
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
16:08 | 2022-02-14
طيرانٌ ليلي للجيش بين مناطق عديدة.. ما هي؟
14:55 | 2022-02-14
أرسلان: سيبقى الجولان المُحتل بوصلة للعروبة
14:18 | 2022-02-14
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
13:41 | 2022-02-14
إطلاق نار كثيف في بيروت.. ما السّبب؟
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
14/02/2022 23:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact