15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1020204.

كما وسجل لبنان 15 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9855.