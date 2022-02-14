لبنان

في الجنوب.. جريحان نتيجة حريق ضرب شقّة سكنية

Lebanon 24
14-02-2022 | 12:17
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أصيب شخصان بجروح نتيجة احتراق شقة سكنيّة بالقرب من مدارس المهدي عند مفرق معركة - شرق صور.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد حضرت على الفور فرقٌ من فوج إطفاء جمعية الرسالة، وعملت على إخماد الحريق ونقل الجرحى الى مستشفى جبل عامل للمعالجة.
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