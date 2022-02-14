في الجنوب.. جريحان نتيجة حريق ضرب شقّة سكنية

أصيب شخصان بجروح نتيجة احتراق شقة سكنيّة بالقرب من مدارس المهدي عند مفرق معركة - شرق صور.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد حضرت على الفور فرقٌ من فوج إطفاء جمعية الرسالة، وعملت على إخماد الحريق ونقل الجرحى الى مستشفى جبل عامل للمعالجة.