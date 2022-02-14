نقيب الأطباء يعلّق.. هذا ما كشفه عن أمر وفاة 4 أطفال يعانون من عيب خلقي في القلب

على أثر تداول خبر وفاة 4 أطفال يعانون من عيب خلقي في القلب بسبب عدم توفر جرّاح اختصاصي لإجراء العملية الجراحية التصحيحية في المستشفيات الجامعية اللبنانية، بعد هجرة الأطباء الإختصاصيين في جراحة قلب الأطفال، صرح نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف مشيراً إلى أن هذا الخبر غير دقيق، وقال: "هناك طبيبان اختصاصيان متوافران أحدهما بشكلٍ كامل في مستشفى رزق الجامعة اللبنانية الأميركية، والثاني بشكل متقطع في مستشفى الرسول الأعظم. كذلك، فإن هناك طبيبين آخرين هاجرا إلى الغرب".

ولفت أبو شرف إلى أنّ " الأخطاء التكوينية في القلب التي تتطلب جراحة فورية بعد الولادة نادرة جداً، وما زال بالإمكان معالجتها في لبنان إذا توفرت الأدوية والمعدات اللازمة وتأمنت الكلفة الاستشفائية".

وأوضح أبو شرف أن نسبة الأخطاء التكوينية في القلب عند الأطفال هي 0.8%، 30% منها تتماثل للشفا ء بشكل عفوي، و30% غير قابلة للعلاج ولا للحياة، أما الثلث الباقي فبالامكان معالجته بالأدوية والجراحة بنجاح.

مع هذا، فقد شدّد أبو شرف على ضرورة تحفيز الطاقم الطبي والتمريضي على البقاء ودعمه مادياً واجتماعياً وأمنياً.