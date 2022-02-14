لبنان

تسجيلٌ صوتي نادر للرئيس الشهيد رفيق الحريري.. هذه رسالته عن الانتخابات

Lebanon 24
14-02-2022 | 12:42
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أعادَ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقل مقاطع فيديو نادرة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في الذكرى الـ17 لاغتياله يوم 14 شباط 2005.
 
ويتضمن أحد الفيديوهات التي جرى تناقلها، خطاباً جماهيرياً للرئيس الحريري خلال إعلانه لائحة "البيارتة" إبّان الانتخابات النيابيّة عام 2000. 
 
وحينها، قال الحريري في خطابه: "يوم الاحد ستنتصر بيروت ستنتصر ارادة بيروت ستنتصر كرامة بيروت وسيصوت ابناء بيروت لكرامتهم ولمستقبلهم". 
 
كذلك، يُبرز فيديو آخر تسجيلاً صوتياً نادراً للحريري يطلبُ فيه من المناصرين التوجه للانتخابات والاقتراع من أجل بيروت. 
 
 
 
 
 
 
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