تسجيلٌ صوتي نادر للرئيس الشهيد رفيق الحريري.. هذه رسالته عن الانتخابات

أعادَ ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقل مقاطع فيديو نادرة للرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في الذكرى الـ17 لاغتياله يوم 14 شباط 2005.

ويتضمن أحد الفيديوهات التي جرى تناقلها، خطاباً جماهيرياً للرئيس الحريري خلال إعلانه لائحة "البيارتة" إبّان الانتخابات النيابيّة عام 2000.

وحينها، قال الحريري في خطابه: "يوم الاحد ستنتصر بيروت ستنتصر ارادة بيروت ستنتصر كرامة بيروت وسيصوت ابناء بيروت لكرامتهم ولمستقبلهم".