حادثٌ مروّع على طريق البرغلية.. صورٌ تكشف ما حدث!

وقع حادث سير مروّع على طريق البرغليّة - شمال صور، ما أدى إلى إصابة عدد من الاشخاص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وعلى الفور، حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان وجرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.