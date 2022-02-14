لبنان

حادثٌ مروّع على طريق البرغلية.. صورٌ تكشف ما حدث!

Lebanon 24
14-02-2022 | 13:24
A-
A+
Doc-P-918484-637804671450128431.jpg
Doc-P-918484-637804671450128431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع حادث سير مروّع على طريق البرغليّة - شمال صور، ما أدى إلى إصابة عدد من الاشخاص بجروح، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وعلى الفور، حضرت سيارات الدفاع المدني إلى المكان وجرى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج. 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
lebanon 24
14/02/2022 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية وممثلة لبنانية شهيرة تتعرض لحادث سير كبير في تركيا... نُقلت فورا إلى مستشفى لجراحة العظام! (فيديو)
lebanon 24
14/02/2022 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
صورةٌ تاريخيّة من لبنان.. مشهدٌ رائع بين الـ1920 و 2022
lebanon 24
14/02/2022 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
lebanon 24
14/02/2022 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حادث سير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2022-02-14
13:53 | 2022-02-14
16:08 | 2022-02-14
14:55 | 2022-02-14
14:18 | 2022-02-14
13:41 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website