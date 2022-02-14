صورةٌ تاريخيّة من لبنان.. مشهدٌ رائع بين الـ1920 و 2022

نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورةً نادرة وقديمة لبيت تراثيّ لبناني في بلدة جسر القاضي - جبل لبنان.

ووفقاً للصفحة، فإنّ الصورة التقطت عام 1920.

بدورهم، بادر ناشطون إلى نشر صور جديدة تُظهر البيت نفسه في الوقت الحالي، وقد تبين أنه ما زال على حاله.







