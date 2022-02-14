لبنان

صورةٌ تاريخيّة من لبنان.. مشهدٌ رائع بين الـ1920 و 2022

Lebanon 24
14-02-2022 | 15:28
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نشرت صفحة "أرشيف لبنان" صورةً نادرة وقديمة لبيت تراثيّ لبناني في بلدة جسر القاضي - جبل لبنان.
 
ووفقاً للصفحة، فإنّ الصورة التقطت عام 1920.
 
بدورهم، بادر ناشطون إلى نشر صور جديدة تُظهر البيت نفسه في الوقت الحالي، وقد تبين أنه ما زال على حاله.
 
 
 
 
 
 
 
 




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