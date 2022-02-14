طيرانٌ ليلي للجيش بين مناطق عديدة.. ما هي؟

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 17،16،15 / 2 / 2022 اعتباراً من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: رياق، حامات، بيروت والقليعات".