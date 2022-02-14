المُرتضى: نتطلع إلى أن تصلنا خطة الكهرباء وفقاً للأصول

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "غداً جلسة مجلس الوزراء مخصصة للبحث في ملف الكهرباء. هذا يقتضي أن تصلنا خطة لكي ندرسها ونضع ملاحظاتنا عليها قبل مناقشتها في الجلسة. معالي وزير الطاقة وضع تصورا للخطة ولكن باللغة الانكليزية. نتطلع إلى أن تصلنا الخطة قريبا باللغة العربية وفقا للاصول لكي يبنى على الأمر مقتضاه".