16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
صحافيّ لبناني موقوفٌ في ملف التجسس.. هذه هويّته!
Lebanon 24
14-02-2022
|
23:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الاخبار": الإنجاز الذي حقّقه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في ملف المتعاملين مع العدو الإسرائيلي تقابله ضغوط كبيرة تمارس لإخلاء الموقوفين الذين تجاوز عددهم الـ 25.
وقد أخلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي وقاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل سبيل خمسة موقوفين في ملف شبكات التجسس. إلا أنّ النائب العام التمييزي طلب التوسّع بالتحقيق في ملفات ثلاثة منهم، ما أبقاهم قيد التوقيف لاستكمال استجوابهم والتدقيق في هواتفهم الخلوية وكومبيوتراتهم.
يأتي ذلك في ظل معلومات عن وجود صحافي بين الموقوفين المتورطين في التعامل مع العدو. وعلمت "الأخبار" أنّ الصحافي المشتبه فيه يدعى م. ش.، كان يعمل في مجلة "الجرس"، قبل أن ينتقل لكتابة مقالات في موقع إخباري.
وكشفت مصادر قضائية لـ"الأخبار" أنّ الصحافي المذكور كتب عشرات المقالات ضد حزب الله بطلب من جهة دولية كانت تدفع له مبالغ تتراوح بين 300 دولار و 700 دولار على المقال الواحد. وطُلب منه أن يشير في مقالاته إلى تورّط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت من خلال نشر معلومات تحليلية مغلوطة لتأليب الرأي العام ضده. ولدى سؤاله خلال التحقيق معه إن كان يعلم أنّ الجهة التي كانت تدفع له إسرائيلية، ردّ بأنّه كان يشكّ بأن تكون الجهة إسرائيلية، لكنّه تابع العمل معها طمعاً بالمبلغ المالي الذي كان يتلقّاه لقاء كل مقال يكتبه.
إلى ذلك، كان لافتاً أنّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي أوقف الكاتب بالعدل أ. ج. لخرقه قانون المقاطعة مع العدو الإسرائيلي بتواصله مع إسرائيليين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، عمد إلى إخلاء سبيل الموقوف س. الخياط فور تسلّمه الملف، علماً بأنّ الأخير عمد إلى إرسال أرقام هواتف خلوية إلى خارج لبنان، تبين أنّها أُرسلت لمصلحة العدو الإسرائيلي. وعلمت "الأخبار" أنّ ضغوطاً سياسية ودينية مورست لإطلاق سراحه.
تابع
الأكثر قراءة
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
13:53 | 2022-02-14
14/02/2022 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
14:18 | 2022-02-14
14/02/2022 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
06:45 | 2022-02-14
14/02/2022 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-02-15
رسائل "صامتة" للحريري في ذكرى اغتيال والده... ماذا بعد؟!
05:27 | 2022-02-15
بعد صرف العريضي وابراهيم.. "محاولة غير بريئة" تقوم بها "دويتشه فيلليه"
05:23 | 2022-02-15
اجتماع في قصر العدل للبحث في الإعتكاف التحذيري الشامل للقضاة
05:02 | 2022-02-15
وزير العدل التقى سفيرة أستراليا في لبنان
05:00 | 2022-02-15
مُعطيات.. هل سيترشّح بري للانتخابات النيابيّة؟
04:57 | 2022-02-15
في حلبا... جولة لمراقبي الاقتصاد في مراكز تعبئة الغاز
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 13:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 13:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
15/02/2022 13:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact