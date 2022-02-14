16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
باصاتٌ فرنسيّة ستصلُ تباعاً إلى لبنان.. إليكم نطاق عملها
Lebanon 24
14-02-2022
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الأشغال والنقل علي حميّة لـ"الاخبار" انه طلب من الدولة الفرنسية هبة من 1000 باص، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل السلطات الفرنسية.
ووفقاً لحمية، فإنّه "لم يتم تحديد عدد الباصات"، موضحاً أن "الهبة مهما كان حجمها سيتم تقسيمها على دفعات، وذلك لتقييم العمل وكيفية إدارته،
نظراً إلى تجارب سابقة غير مشجّعة مع الحكومة اللبنانية".
وأوضح حمية عبر "الأخبار" أن "لدى مصلحة النقل المشترك عدداً من السائقين، وننتظر معرفة عدد الباصات التي ستسلم لتحديد العدد الإضافي الذي يفترض تأمينه"، مؤكداً أن "الاختيار سيأخذ في الاعتبار توزيع الباصات جغرافياً، بحيث يجري اختيار السائقين من تلك المناطق وفق معايير صارمة تراعي الخبرة وضمان المحاسبة وعدم هدر المال العام".
وكشف عن مساع يبذلها مع "شركة صينية لتأمين نظام مراقبة للباصات يساعد على تحديد مواقعها وسير العمل وطبعاً تحسين الخدمة عبر معالجة الثغرات والمشاكل التي قد تطرأ".
أما التوزيع الجغرافي، بحسب حميّة، فسيقسم على أساس ثلاث مناطق "تغطي الخطوط الرئيسية للنقل في لبنان. فإضافة إلى بيروت الكبرى وجوارها، هناك خط من بيروت إلى الناقورة، وخط من بيروت إلى العبودية، وآخر من بيروت مروراً بزحلة وضهر البيدر وصولاً إلى الهرمل. وكلما ازداد عدد الباصات سنزيد مناطق إضافية في الخطة".
أما دوامات السير "فالأمر مرتبط بعدد الباصات أيضاً، وكلما ازداد عددها كلما زاد دوام تشغيلها".
تابع
الأكثر قراءة
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
13:53 | 2022-02-14
14/02/2022 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
14:18 | 2022-02-14
14/02/2022 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
06:45 | 2022-02-14
14/02/2022 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-02-15
رسائل "صامتة" للحريري في ذكرى اغتيال والده... ماذا بعد؟!
05:27 | 2022-02-15
بعد صرف العريضي وابراهيم.. "محاولة غير بريئة" تقوم بها "دويتشه فيلليه"
05:23 | 2022-02-15
اجتماع في قصر العدل للبحث في الإعتكاف التحذيري الشامل للقضاة
05:02 | 2022-02-15
وزير العدل التقى سفيرة أستراليا في لبنان
05:00 | 2022-02-15
مُعطيات.. هل سيترشّح بري للانتخابات النيابيّة؟
04:57 | 2022-02-15
في حلبا... جولة لمراقبي الاقتصاد في مراكز تعبئة الغاز
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 13:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 13:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
15/02/2022 13:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact