بسبب تراكم الثلوج...اليكم الطرق الجبلية المقطوعةّ!

أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، القموعة - القبيات، مرجحين - مشمش، معاصر الشوف - كفريا، تنورين - حدث الجبة وتنورين اللقلوق.كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريقَيْ ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام جميع المركبات.