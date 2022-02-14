لبنان

بسبب تراكم الثلوج...اليكم الطرق الجبلية المقطوعةّ!

Lebanon 24
14-02-2022 | 23:56
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي: عيناتا - الأرز، كفردبيان - حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، العاقورة - حدث بعلبك، القموعة - القبيات،  مرجحين - مشمش، معاصر الشوف - كفريا، تنورين - حدث الجبة وتنورين اللقلوق.

كما أفادت غرفة التحكم بأنّ طريقَيْ ضهر البيدر وترشيش - زحلة سالكتان أمام جميع المركبات.
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